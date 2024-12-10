Norveç'te Semih Kılıçsoy zamanı!
Beşiktaş'ta sakatlanan Ciro İmmobile'nin yokluğunda Semih Kılıçsoy yeniden forvete geçecek.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanan Ciro Immobile, Avrupa Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.
İtalyan golcünün 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken Adana Demirspor maçında da oynaması zor görünüyor.
Tecrübeli golcünün yokluğunda Norveç deplasmanında ise forma Semih Kılıçsoy'un olacak.
Immobile, kısa süre önce Kasımpaşa karşısında da sakatlanırken Malmö ve Başakşehir maçlarında forma giyememişti. Göztepe maçında da yedek başladı.
Immobile'nin yokluğunda Semih Kılıçsoy 3 maçta forvette görev alırken Malmö ve Göztepe filelerini havalandırdı.