İzlanda'nın nüfusu ne kadar?

Nota vermek ne demek? Türkiye İzlanda'ya neden nota verdi? Nota verilince ne oluyor? Şeklindeki sorular İzlanda Türkiye maçının ardından merak konusu oldu. İşte detaylar...

NOTE VERMEK NE DEMEK?

Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, iş birliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara denir.

TÜRKİYE İZLANDA'YA NEDEN NOTA VERDİ?

Dışişleri Bakanlığı, Milli Takım'a yapılan saygısızlık nedeniyle İzlanda'ya Norveç Elçiliği aracılığıyla nota verecek.

Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı muamele nedeniyle İzlanda'ya durumu kınayan nota verdi.

İzlanda'ya sorunsuz geçiş için yazışmalara rağmen sorun yaşandığı belirtildi.

Konuyla ilgili, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İzlanda Dışişleri Bakanı ile görüşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇINDA NE OLDU?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için gece saatlerinde bu ülkeye geldi.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

Takım kaptanları Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, havalimanında bekleyen Türk gazetecilere açıklama yaparken, tekrar tekrar arandıklarını ve pasaport kontrolünden çok zor şekilde geçirildiklerini söylemişti. Yaşanan bu durum nedeniyle kafilede sinirler gerilirken, Emre Belözoğlu'nun röportajı sırasında bir İzlanda vatandaşının arkadan gelip mikrofonların yanına tuvalet fırçası uzatması ise bardağı taşıran nokta oldu.

HANGİ DURUMLARDA NOTA VERİLİR?

Sözlü Nota (Note Verbale): Üçüncü şahıstan üçüncü şahsa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür. Bu notalarda yalnızca paraf bulunur. Bilgi istemek üzere bir büyükelçilikten bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığına yazılan notalar, devletin belli konularda bilgi vermek için gönderdiği memorandum ve bir ülke tarafından kabul edilen büyükelçi için verilen agreman note verbale biçiminde kaleme alınır.

Yazılı Nota (Note Signee): Birinci şahıstan birinci şahısa gönderilen ve gönderen tarafından imzalanan nota türüdür. Bir büyükelçiye atandığı ülkenin devlet başkanına sunulmak üzere verilen güven mektubu, nota değişimi yoluyla yapılan anlaşmalar ve taraflardan birinin bir konu üzerindeki nihai pozisyonunu ortaya koyan ültimatom niteliğindeki notalar note signee biçiminde yazılır.