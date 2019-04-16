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Notre Dame ne demek? sorusu dün akşam saatlerinde çıkan yangında adeta küle dönen Notre Dame Katedrali'nin ardından gündeme geldi. 9 yüzyıllık tarihiyle ve gotik tarzda mimarisiyle tüm dünyadan turistlerin ziyaret ettiği Katedral için Fransa'da yardım seferberliği başladı bile. İşte Notre Dame kelimesine dair detaylar...
NOTRE DAME NE DEMEK?
Notre Dame kelimesi, Fransızca "bizim hanımefendi" anlamına geliyor. Notre kelimesi "bizim" Dame kelimesi "hanımefendi" olarak çevrilebilir. Notre Dame Katedrali Meryem Ana'ya ithafen 1163 yılında yapılmaya başlandı. Fransız Devrimi'nin ilk dönemlerinde devrimcilerin katolikliği Fransız toplumundan silmek amacıyla katoliklik karşısına çıkardıkları, kulenin uç kısmının yıkıldığı, kralların heykellerinin yok edildiği ve katedrale 'Akıl Tapınağı' isminin verildiği dönem 1792 yılıdır.
NOTRE DAME KATEDRALİ'NİN TARİHİ
Notre Dame'ın temeli, 1163’de iki kilisenin harabesini katedrale çevirme kararı aldıktan sonra Papa Alexander III tarafından atıldı.
Özellikle Fransız Devrimi döneminde ciddi zarar gören katedralde birçok kez restorasyon çalışması yapıldı.
Paris'teki Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunan ve Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilen Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri olarak tanınıyor.
Her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği katedralde "Meryem Ana" heykelinin yanı sıra, "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.
Vatikan'ın "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak tanımladığı yapı, Paris Başpiskoposluğuna da ev sahipliği yapıyor.
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