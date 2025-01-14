Nottingham Forest- Liverpool maçına sayılı saatler kaldı. Oynadığı son 6 lig maçını kazanan Nottingham, 40 puanla 3. sırada bulundu. Öte yandan tek yenilgisini Nottingham ile ligin ilk yarısında oynanan maçta (1-0) alan Liverpool, 46 puanla zirvede yer aldı. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından merakla beklenen Nottingham Forest- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri...