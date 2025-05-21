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        Haberler Spor Tenis Novak Djokovic Bodrum'a geldi! - Tenis Haberleri

        Novak Djokovic Bodrum'a geldi

        Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ve Hollywood yıldızı Eddie Redmayne özel bir etkinlik için Bodrum'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:20 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:20
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        Novak Djokovic Bodrum'a geldi!
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        Tek erkeklerde dünyanın en iyi raketi olarak gösterilen Novak Djokovic ile Hollywood yıldızı Eddie Redmayne, özel bir etkinlik için Bodrum'a geldi.

        İkili Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'da hem söyleşiye katıldı hem de tenis oynadı.

        ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) tarafından 13 yıl boyunca dünyanın 1 numarası olarak gösterilen, 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki tenisçi Bodrum'daki bir oteldeki söyleşinin ardından toprak kortta gösteri maçı yaptı.

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