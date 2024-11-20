'Nox Ensembl' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserleri kapsamında Aralık ayında klasik müziği modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan Nox Ensemble'ı ağırlıyor.

Ayşem Ersoy

“Müzikal Anlar” temasıyla gerçekleşecek ve 2024’e veda, kalıcı anılara ise övgü niteliği taşıyan konserde kemanda Leyla Önder, flütte Umut Şengün, viyolada Yelda Cansun Korsu, viyolonselde Ayşem Ersoy ve kontrbasta Aycan Bilginer Beşikçi’den oluşan Nox Ensemble; Boccherini, Mozart, Beethoven, Schubert ve Shostakovich gibi zamansız bestecilerin eserleriyle dinleyenleri geride bıraktığımız yılın keyifli anlarını hatırlamaya davet ediyor.