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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Nox Ensembl' Pera Müzesi'nde

        'Nox Ensembl' Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi'nde, 'Müzikal Anlar' konseptiyle 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek Pera Klasikleri konserinin konuğu Nox Ensembl olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 00:15 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:15
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        'Nox Ensembl' Pera Müzesi'nde
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserleri kapsamında Aralık ayında klasik müziği modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan Nox Ensemble'ı ağırlıyor.

        Ayşem Ersoy
        Ayşem Ersoy

        “Müzikal Anlar” temasıyla gerçekleşecek ve 2024’e veda, kalıcı anılara ise övgü niteliği taşıyan konserde kemanda Leyla Önder, flütte Umut Şengün, viyolada Yelda Cansun Korsu, viyolonselde Ayşem Ersoy ve kontrbasta Aycan Bilginer Beşikçi’den oluşan Nox Ensemble; Boccherini, Mozart, Beethoven, Schubert ve Shostakovich gibi zamansız bestecilerin eserleriyle dinleyenleri geride bıraktığımız yılın keyifli anlarını hatırlamaya davet ediyor.

        Umut Şengün
        Umut Şengün

        Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 14 Aralık Cumartesi 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyenlere hem sanatsal hem de atmosferik bir müzikal yolculuk vadediyor.

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        #Nox Ensembl
        #Pera Müzesi
        #konser
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