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Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri: Nüfus müdürlüğü kaçta açılıyor, kapanıyor? Corona 2021

Adres değişikliğinden kimlik kartı düzenlemeye, pasaporttan evlilik-nikah işlemlerine kadar pek çok iş için Nüfus Müdürlüklerini ziyaret etmemiz gerekiyor. e-Devlet sistemiyle pek çok işlem internet aracılığıyla hallediliyor olsa da hâlâ nüfus müdürlüğüne gitmeden halledilemeyecek çok çok resmi işlem mevcut. Nüfus Müdürlüklerinde işi olan vatandaşlar için Nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri merak konusu. İşte Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri: Nüfus müdürlüğü kaçta açılıyor, kapanıyor? Corona 2021

Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri: Nüfus müdürlüğü kaçta açılıyor, kapanıyor? Corona 2021

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde her il ve ilçede valilik ve kaymakamlıklara bağlı müdürlükler çalışır. Genel olarak adrese bağlı nüfus kayır işleri, kimlik değiştirme, ikamet işlemleri gibi işlemleri bu dairelerde yapabilirsiniz. Ancak eğer kimlik kaybetmişseniz yenisi için daha fazla ücret ödersiniz. Eğer zaten var olan kimliğiniz için bir değişim yapacaksanız çok cüzi bir miktar ödemeniz gerek. Son değişiklikle gündeme gelen “Çipli Kimlik” için de önceden randevu almanız gerek. Daha sonra Nüfus Müdürlüğünde yapılan işlemlerden sonra yeni kimliğiniz 3 hafta içerisinde geliyor. Ayrıca artık Nüfus Müdürlüğünden yapacağınız birçok işi, ikamet almak da dahil, e – devlet sistemi üzerinden de yapabiliyorsunuz.

Nüfus Müdürlüğü Kaçta Açılıyor?

Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri aynı zamanda Kaymakamlık çalışma saatleri olarak da düşünebilirsiniz. Çoğu ilçede kaymakamlığın da bulunduğu “Hükümet Konağı” denilen yerlerde diğer kurumları ve müdürlükleri de bulabilirsiniz.

Nüfus Müdürlükleri Çalışma Saatleri

Nüfus müdürlükleri sabah saat 08.30’da mesaiye başlar. Türkiye’nin her yerinde bu saatte işleme başlasa da çoğu zaman yoğunluktan dolayı işlerinizi bitirmek zor olabiliyor. Bunun için eğer mümkünse işlemlerinizi e – devlet sisteminden yapmaya çalışın. Olmuyorsa erkenden Nüfus müdürlüğüne gitmelisiniz.

Nüfus Müdürlüğü Kaça Kadar Açık?

Öğle arasına 12.30’da giren nüfus müdürlükler, 13.30’da tekrardan mesaiye başlıyorlar. Daha sonra akşam 16.30’a kadar çalışmaya devam ediyorlar. Hafta sonları resmi daire oldukları için çalışmasalar da seçim ya da diğer özel durumlarda hafta sonları ya da akşamları da çalışabiliyorlar. Hatta mobil iletişim noktaları da kuruyorlar.

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