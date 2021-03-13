Ünlü şarkıcı Nükhet Duru'nun şarkıları ne? sorusunun cevabı araştırılıyor. Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden biri olan Nükhet Duru bu akşam İbo Show'un konuklardan biri oluyor. Peki, Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru kaç yaşında ve nereli? İşte Nükhet Duru hayatı ve şarkıları

NÜKHET DURU KİMDİR?

Nükhet Duru 19 Mayıs 1954'te, İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 1971'de, Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak başladı. Gerek cazibeli görünümü, gerekse sesinin rengi ve tonu ile yorumunun dikkat çekiciliği solo çalışmalar yapmasına olanak sağladı.

1974'te, başladığı repertuvar çalışmaları sonuçlandığında, ilk 45'lik plağı Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların yayınlandı. Geniş dinleyici kitlesine ise, '75 tarihli Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir adlı 45'liği ulaştı. Bu plak sanatçıya ilk Altın Plağını da kazandırdı. İlk albümü "Bir Nefes Gibi" 1976 yılında çıktı. O yıl en iyi yorumcu ve yılın en başarılı kadın solisti ödüllerini aldı. 1978 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen şarkı yarışmasına Modern Folk Üçlüsü ile birlikte katıldı.

Bu yarışmada birinci oldu. 80'li yıllarda Türk Sanat Müziği eserleri de yorumlamaya başladı. Böylece sahnelerde assolist olarak da kendini gösterdi. Buna karşın her daim pop müziğe daha yakın duran Nükhet Duru, imza atmış olduğu albüm, tv programı, müzikal, sinema filmi ve dizi film haricinde, kariyeri süresince seslendirdiği yüzlerce şarkı, gerçekleştirmiş olduğu binlerce konserle Türkiye'de popüler kültürün en uzun soluklu isimlerinden olmayı başarmıştır.

NÜKHET DURU MÜZİKALLERİ

Birden fazla müzikal ve kabarede de yer alması onu benzeri sanatçılardan ayıran yanı oldu. 1977'de Ali Poyrazoğlu ve Korhan Abay ile birlikte "Yaşa Sevgili Dünya"; 1979'da Haldun Dormen, Huysuz Virjin, Perran Kutman, Yüksel Gözen, Grup Çağdaş, Tolga Han ve Arkadaşları ile "Merhaba Müzik"; 1980'de Haldun Dormen, Suna Pekuysal, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Coşkun Demir'le "Ve On Yıl Geçti"; 1982'de Haldun Dormen, Neco, Salim Dündar, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Suna Pekuysal'la "Operetler";

1983'te Egemen Bostancı, Atilla Özdemiroğlu, Zerrin Özer, Altan Erbulak, Sezen Aksu, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, Onno Tunç ve Grup Çağdaş ile "Saz mı? Caz mı?"; 1984'te Erol Evgin ve Adile Naşit'le "7'den 77'ye"; 1985'te Egemen Bostancı, Şevket Altuğ, Başar Sabuncu, Osman İşmen, Duygu Aykal, Mehmet Teoman, Ülke Aker ve Sadık Kızılağaç'la birlikte "Carmen - Kan ve Gül"; yine 1985'te Nevra Serezli, Metin Serezli, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la "Aşk Olsun"; 1991'de Erol Evgin, Perran Kutman, Turhan Yükseler, Yaprak Özdemiroğlu, Haldun Dormen ve Kandermir Konduk ile birlikte "Gülümseyen Geceler"; yine 1991'de Perran Kutman, Eda Özülkü, Metin Özülkü ve Tuncay Vural Dans Topluluğu'yla "Yeşilyurt Geceleri";

1992'de Rasim Öztekin, Demet Akbağ ve Soner Olgun'la birlikte "Müzikomedi"; 1998'de Hakan Altıner, Nezihe Araz, Uğurkan Erez, Figen Soysal, Sadık Kızılağaç, Cenk Taşkan, Mehmet Teoman, Alp Öyken, Nuri Gökakşam, Tomris Oğuzalp, Mehmet Ulay, Mehmet Birkiye, Tamer Karadağlı, Ayberk Atilla, Hakkı Şen, Demet Neva ve Özlem Çakar'la "Cahide - Bu Bir Efsane";

1999'da Müjdat Gezen, Nilgün Belgün, Ayşen Gruda, Levent Özdilek, Yaman Tüzcet, Settar Tanrıöver, Necdet Mahfi Ayral, Osman Gidişoğlu, Ayten Güvenç, Lale Oraloğlu, Nesrin Akkoç, Cenk Taşkan, Hakan Tok ve Osman İşmen ile birlikte "Yedi Kocalı Hürmüz" ve son en son 2000'de Nilgün Belgün'le "www.ask.com.tr" adlı gösterilere imza atmıştır. Sanatçının altın plak ve benzeri çok sayıda ödülü bulunmaktadır.

27 Ağustos 2014 tarihinde usta sanatçı Timur Selçuk ile birlikte Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Nükhet Duru, 18 Eylül 2015 tarihinde bu kez Pop müziğin romantik sesi Yaşar ile aynı sahneyi paylaştı.

Nükhet Duru, 2016 yılında yapımcılığını Türker İnanoğlu 'nun yaptığı, başrolleri Caner Cindoruk, Pelin Akil, Cezmi Baskın ve Kayhan Yıldızoğlu ile birlikte paylaştığı İstanbulname adlı müzikalde Uğurböceği karakterini canlandırmıştır.

Nükhet Duru, 28 Ağustos 2019'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 60 kişilik Senfoni Orkestrası ile konser verdi. Kariyerinin en özel konseri olduğunu belirten sanatçı; "Cambaz", "Ben Sana Vurgunum", "Melankoli", "Anılar", "Çakır", "Yasaksa Yasak", "Benimsin Diyemediğim", "Destina", "Harp ve Sulh", "Kaldırımlar", "Sevda", "Mahmure" gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi. Duru gecede 'Ben Sana Vurgunum' adlı şarkıda Kenan Doğulu ile düet yaptı.

13 Şubat 2020'de Hikayesi Var isminde yeni stüdyo albümü tanıtıldı ve yayınlandı.

3 Eylül 2020’de ikinci bölümü yayınlanan Menajerimi Ara adlı dizide konuk oyuncu olarak kendisini canlandırmıştır.

Nükhet Duru'nun hayatından önemli kesitlerin yer aldığı, müzikal kariyeri ve 'Hikayesi Var' düetler albümünün oluşum sürecini anlatan 'Duru Olmak' belgeseli dijital yayın platformu Netflix'te yayınlandı. Yönetmenliğini Mu Tunç'un yaptığı belgesel tartışmaları da beraberinde getirdi.