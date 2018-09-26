AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mehmet Özhaseki ile Sadir Durmaz görüşmesine ilişkin olarak, "Görüşme iyi niyet görüşmesiydi. Onlar gayri resmi olarak, bir muhabbet ortamında bir araya gelmişler, karşılıklı olarak temenniler dile getirilmiştir. Resmi olarak karar verilmiş bir görüşme değildir" dedi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre, AK Partili Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz görüşmesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, "Görüşme iyi niyet görüşmesiydi. Onlar gayri resmi olarak, bir muhabbet ortamında bir araya gelmişler, karşılıklı olarak temenniler dile getirilmiştir. Resmi olarak karar verilmiş bir görüşme değildir" dedi.

"AK Parti gelenekleri olan bir partidir" diyen Kurtulmuş, "İlk gayri resmi görüşmelerden sonra resmi görüşmelere geçilebilir. AK Parti'nin müzakere organları vardır, orada konuşuruz. Bundan sonraki süreçte müzakerenin nasıl olacağı kararlaştırılır. Henüz temenni safhasından öte bir adım atılmış değildir. Böyle bir konu olabileceği dost meclisinde konuşulmuştur. Gerekiyorsa bundan sonrası resmi olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimde AK Parti'nin adaylarının belirlenme sürecinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Biz AK Parti olarak, Türkiye'yi yöneten siyasi partiyiz. Her seçim bölgesinde en iyi adayımızı, partiyi en iyi şekilde taşıyabilecek adaylarımızı tespit etme sürecindeyiz" dedi.

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