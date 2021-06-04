Fenerbahçe yönetimi teknik direktör arayışlarına hız verdi. Habertürk Spor'dan Ayhan Şensoy'un haberine göre; Wolverhampton'dan ayrılan Nuno Esprito ile temasa geçen sarı lacivertliler, görüşmeden sonuç alamadı. Portekizli teknik adam kariyerine İngiltere ya da İspanya'da devam etmek istiyor.

CONCEICAO UZATMAYA YAKIN

Başkan Ali Koç'un beğendiği teknik direktörlerden biri olan Sergio Conceicao ise kulübü Porto ile yeni sözleşme imzalamaya yakın. Sarı lacivertli yönetim Conceicao'nun kulübüyle anlaşamaması halinde 3 yıllık kontrat teklif edecek. 46 yaşındaki Portekizli teknik adamın başkan Ali Koç'un ilk tercihlerinden biri olduğu öğrenildi.

2 İSİM DAHA VAR!

Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer isimler ise Marco Silva ve Paulo Sosa. Bir süredir boşta olan Silva ile ön görüşme yapılırken karşılıklı beklentiler paylaşıldı. Öte yandan öncelikli isimlerden gösterilmese de Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Paulo Sosa'nın da menajeriyle temasa geçildi.

Fenerbahçe yönetimi kısa sürede yeni hocayı netleştirmeye çalışacak.