Nur Fettahoğlu: Son gördüğünüzde de sarıydım
Etiler'de görüntülenen Nur Fettahoğlu, dinlenme sürecinde olduğunu belirterek "Kızımla ve ailemle vakit geçiriyorum" dedi
Giriş: 11.12.2025 - 23:01 Güncelleme: 11.12.2025 - 23:02
Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; oyuncu Nur Fettahoğlu, Etiler’de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Sarı saçlarıyla dikkat çeken Nur Fettahoğlu, gazetecilerin, saçlarıyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi; "Son gördüğünüzde de sarıydım, yeni değil. Biraz dinleniyorum; evdeyim, kızımla ve ailemle vakit geçiriyorum."
