Nur Fettahoğlu: Son gördüğünüzde de sarıydım

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; oyuncu Nur Fettahoğlu, Etiler’de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Sarı saçlarıyla dikkat çeken Nur Fettahoğlu, gazetecilerin, saçlarıyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi; "Son gördüğünüzde de sarıydım, yeni değil. Biraz dinleniyorum; evdeyim, kızımla ve ailemle vakit geçiriyorum."