        Nur Fettahoğlu: Son gördüğünüzde de sarıydım - Magazin haberleri

        Nur Fettahoğlu: Son gördüğünüzde de sarıydım

        Etiler'de görüntülenen Nur Fettahoğlu, dinlenme sürecinde olduğunu belirterek "Kızımla ve ailemle vakit geçiriyorum" dedi

        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 23:01 Güncelleme: 11.12.2025 - 23:02
        Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; oyuncu Nur Fettahoğlu, Etiler’de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        Sarı saçlarıyla dikkat çeken Nur Fettahoğlu, gazetecilerin, saçlarıyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi; "Son gördüğünüzde de sarıydım, yeni değil. Biraz dinleniyorum; evdeyim, kızımla ve ailemle vakit geçiriyorum."

