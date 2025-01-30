Nur Gümüşdoğrayan: Teoman'ın açıklamaları evlilik kurumuna zarar verebilir

"TEOMAN'IN AÇIKLAMALARI EVLİLİK KURUMUNA ZARAR VEREBİLİR"

Gümüşdoğrayan, Teoman'ın "İkinci çocuk için bela mı arıyorum?" sözlerine ise "Kadın kısmıyım, erkekler biraz daha farklı düşünebilir. Onlar tek başına yaşamayı seviyor olabilirler ama çocuk olunca, onun için yaşamaya başlıyorsun. Erkekler de bazen, 'Biz de böyle düşünüyoruz' diyebilirler. Bu sözler onlara güç verebilir. Teoman'ın açıklamaları evlilik kurumuna zarar verebilir. 'Evlenmeyeyim, böyle yaşamak daha güzel' diyenler çıkabilir. Teoman'ı dinleyen çok kişi vardır" diyerek görüşlerini paylaştı.