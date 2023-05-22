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Nuray Kobal, kızı Sinem Kobal ve torunları ile bir arada

Nuray Kobal, kızı Sinem Kobal torunları Lalin ve Leyla ile objektif karşısında poz verdi. Hafta sonunu doğa ile iç içe geçiren Nuray Kobal, torunlarıyla birlikte traktöre bindi

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  • Nuray Kobal, kızı Sinem Kobal, torunları Lalin ve Leyla ile bir arada - Magazin haberleri

    Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da nikâh masasına oturan Sinem Kobal, Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022'de kucağına almıştı.
  • Nuray Kobal, kızı Sinem Kobal, torunları Lalin ve Leyla ile bir arada - Magazin haberleri

    Kızları Lalin ve Leyla'yı kucağına aldıktan sonra bir süreliğine ekranlara ara veren Sinem Kobal, vaktini kızlarıyla geçiriyor. 
  • Nuray Kobal, kızı Sinem Kobal, torunları Lalin ve Leyla ile bir arada - Magazin haberleri

    Meslektaşlarının aksine çocuklarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla ile birlikte annesi Nuray Kobal'ı ziyaret etti. 
  • Nuray Kobal, kızı Sinem Kobal, torunları Lalin ve Leyla ile bir arada - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz hafta sonunu torunlarıyla birlikte doğa ile iç içe bir ortamda geçiren Nuray Kobal, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. 
  • Nuray Kobal, kızı Sinem Kobal, torunları Lalin ve Leyla ile bir arada - Magazin haberleri

    Yayımladığı fotoğraflarda Lalin ile Leyla'nın yüzünü gizleyen Nuray Kobal, torunlarıyla birlikte traktöre bindi. 
  • Nuray Kobal, kızı Sinem Kobal, torunları Lalin ve Leyla ile bir arada - Magazin haberleri

    "NEŞET ERTAŞ TÜRKÜ SÖYLEYECEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORSUN"

    Öte yandan daha önce eşi Sinem Kobal'ın dünyaya getirdiği ikinci kızları Leyla hakkında konuşan Kenan İmirzalıoğlu, "Çocuklar çok iyiler, birbirlerine alıştılar ve Lalin çok iyi ablalık yapıyor. Leyla’nın da sağlığı yerinde" demişti.

    Kenan İmirzalıoğlu, "Leyla bildiğiniz İç Anadolu kızı oldu. Birazdan bozlağa dönecekmiş gibi ağlıyor. Neşet Ertaş türkü söyleyecekmiş gibi hissediyorsun. Lalin ise daha çok Karadenizli gibi duruyor" ifadelerini kullanmıştı.
  • Nuray Kobal, kızı Sinem Kobal, torunları Lalin ve Leyla ile bir arada - Magazin haberleri

    "LEYLA BABAYA, LALİN ANNEYE BENZİYOR"

    Leyla'yı kendisine benzettiklerini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin'i ise daha çok annesine benzetiyorlar" açıklamasında bulunmuştu.
  • Nuray Kobal, kızı Sinem Kobal, torunları Lalin ve Leyla ile bir arada - Magazin haberleri

    "SAYGIM KATLANIYOR"

    Eşi Sinem Kobal'a övgüler yağdıran Kenan İmirzalıoğlu, "Sinem muhteşem bir anne. Çocuklara sevgisiyle, eğitimiyle... Her şeyleriyle en ince ayrıntısına kadar gerçekten çok ilgileniyor. Onun bu halini gördükçe Sinem’e saygım tekrar tekrar katlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

     

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