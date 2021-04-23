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Nurçe'den 'Anlamı Yok'

Daha çok moda fenomeni olarak tanınan Nurçe, bu sefer müzisyen kimliğiyle sevenlerinin karşısında. Nurçe'nin 'Anlamı Yok' isimli ikinci teklisi bugün tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı

Nurçe'den 'Anlamı Yok' - Magazin haberleri
Nurçe'den 'Anlamı Yok'
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HABERTURK.COM

Daha önce modacı kimliğiyle uluslararası dergi ve basın organlarında yer alan Nurçe, Londra’da BAFTA töreninde de birçok uluslararası yıldızla kırmızı halıyı paylaştı.

Bir süredir ses eğitimi alan ve almaya da devam eden Nurçe, bu süre zarfında 20’ye yakın besteye imza attı. Müzisyen kimliğiyle de müzik piyasasında kendisine bir yer edinmek isteyen sanatçının bestelerinde nostaljik, 90’lar tarzı, derin ve duygusal bir hava söz konusu.

Nurçe'nin 'Anlamı Yok' isimli şarkısının aranjesi Mehmet Esemen, mix ve masteringi ise Ali Rıza Şahenk’e ait. Hisar Kalesi gibi tarihi ve Scatola Arnavutköy gibi trend mekanlarda çekilen video klibini ise İdil Dizdar ve Said Dağdeviren yönetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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