Nurgül Yeşilçay, 1 milyar kez izlendi

Nurgül Yeşilçay, kariyerine; 1998 yapımı 'Herşey Çok Güzel' olacak adlı sinema filminde küçük bir rol olan 'Hemşire' karakteriyle başladı.

Nurgül Yeşilçay, oyunculuk kariyerinde; 2000'li yıllardan sonra gerek sinema filmlerinde gerekse TV dizilerinde sıkça yer aldı.

2002 - 2003 arasında yayınlanan 'Asmalı Konak' adlı TV dizisindeki 'Bahar Karadağ', 2005 yapımı 'Eğreti Gelin' adlı sinema filmiyle kariyerinin zirvesine çıkan 49 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, en son 2022'de 'Mahalleden Arkadaşlar' ile beyazperdede 2023 ise 'Veda Mektubu' ile ekranlarda göründü.

Nurgül Yeşilçay, 2023'ten sonra herhangi bir yapımda rol almadı almasına ama sık sık gündemde kalmayı başarıyor. Bunu da sosyal medya aracılığıyla sağlıyor.

Şöyle;

Oyunculuk kariyerinin en uzun arasını veren Nurgül Yeşilçay, "Benim" diyen sosyal medya fenomeninden daha fazla içerik paylaşım daha fazla izlenme sayısına sahip.

Nurgül Yeşilçay'ın sadece 2024'te sosyal medyada paylaştığı içeriklerin toplam izlenme sayısı 1 milyara ulaştı. Yeşilçay'ın paylaştığı içeriklerin bir hayli fazla sayıda izlenmesinin nedenlerinden biri ev ortamını paylaşması.

Ünlü oyuncunun; kâh bulaşık yıkarken, kâh ev temizliği yaparken, kâh yurt dışındaki oğluyla görüntülü konuşmasını, kâh sevgilisi Necati Kocabay ile sohbet ettiği anları paylaşması takipçilerinin büyük ölçüde ilgisine mazhar oluyor. Öyle ki Yeşilçay, paylaşımlarıyla kendine özgü bir tarz oluşturdu.

Nurgül Yeşilçay - Necati Kocabay

Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı bir hayli aktif olarak kullanması hakkında şu açıklamayı yapmıştı: Sosyal medya bana iyi geliyor. Şu aralar sosyal medyayla haşır neşirim. Güldüğüm şeyleri, insanlar gülsün diye yayınlıyorum. İnsanlar da gülüyor. İnsanların komediye en çok ihtiyacı olduğu dönemde biz komedi yapmıyoruz. Aynı şeyler dönüp dolaşıyor.