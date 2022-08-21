"NE GÜZEL TATİLDİ"

Bikinili ve mayolu pozlarını paylaşan Yeşilçay, gönderisinde "Oh ne güzel tatildi be! Tamam biz döndük hadi siz de dönün yeter. Gerçi ben en çok eylül tatili severim." ifadelerine yer verdi.

Ünlü ismin fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.