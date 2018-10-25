Nurgül Yeşilçay’dan Müslüm ve Timuçin Esen açıklaması

Timuçin Esen'in başrol oynadığı 'Müslüm' filminin dün akşam yapılan galasına katılamayan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından filmle ilgili bir paylaşımda bulundu. Filme eski eşi Cem Özer'in yoğun bakımda olmasından dolayı katılamadığını belirten Yeşilçay, SHOW TV'de yayınlanan Gülperi dizisinde başrolü paylaştığı rol arkadaşı Esen'e bol şans diledi