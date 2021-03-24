Nuri Alço son sağlık durumu nasıl? Merak konusu oldu. Koronavirüse yakalanan Yeşilçam'ın usta oyuncusu hastaneye kaldırıldı. 69 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama eşinden geldi. İşte Nuri Alço ile ilgili merak edilenler haberimizde...

NURİ ALÇO SAĞLIK DURUMU NASIL?

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Nuri Alço ile ilgili eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkülüm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Yeşilçam'ın kötü adamı olan Nuri Alço, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 80'den fazla dizi ve filmde rol almıştı.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço (d. 26 Nisan 1951, Eskişehir),Türk sinema oyuncusu.

Baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır.