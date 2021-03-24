Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Nuri Alço'ya ne oldu? Nuri Alço sağlık durumu nasıl?

Usta oyuncu Nuri Alço koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili eşi Burcu Sezginoğlu açıklama yaptı.

Nuri Alço'ya ne oldu? Nuri Alço sağlık durumu nasıl?

Nuri Alço son sağlık durumu nasıl? Merak konusu oldu. Koronavirüse yakalanan Yeşilçam'ın usta oyuncusu hastaneye kaldırıldı. 69 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama eşinden geldi. İşte Nuri Alço ile ilgili merak edilenler haberimizde...

NURİ ALÇO SAĞLIK DURUMU NASIL?

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Nuri Alço ile ilgili eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkülüm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Yeşilçam'ın kötü adamı olan Nuri Alço, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 80'den fazla dizi ve filmde rol almıştı.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço (d. 26 Nisan 1951, Eskişehir),Türk sinema oyuncusu.

Baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ferhan Tetik bulundu mu? Müge Anlı'daki Ferhan Tetik olayında son dakika gelişme
TELEVİZYONFerhan Tetik olayı nedir?
Survivor kim elendi 23 Mart 2021? Survivor 2021 SMS sıralaması
TELEVİZYONİşte Survivor 2021'den elenen isim
23 Mart Reyting sonuçları 2021! Dünün reyting sıralamasında kim birinci oldu? Salı reytingleri
TELEVİZYON23 Mart reyting sonuçları açıklandı
Masumlar Apartmanı 27. son bölüm izle: Masumlar Apartmanı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı fragman geldi mi?
Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? Survivor SMS sıralaması!
TELEVİZYONİşte Survivor'a veda eden isim!
Baraj 33. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? - Baraj 32. son bölüm...
TELEVİZYONBaraj 33. yeni bölüm fragman yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 187. son bölüm...
TELEVİZYONEDHO yeni bölüm fragman...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan öldü mü? Sanem Çelik diziden ayrılıyor mu?
TELEVİZYONSanem Çelik diziden ayrılıyor mu?
Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?
TELEVİZYONLeyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosunda kimler var? Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak?
TELEVİZYONYeni dizi: Bir Zamanlar Kıbrıs