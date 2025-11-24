Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor! - Rams Başakşehir Haberleri

        Nuri Şahin: Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor!

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trabzonspor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'in performansından memnun olmadığını söyleyerek, "Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 23:47 Güncelleme: 24.11.2025 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.

        Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Maçı ikiye bölmek lazım. Maça çok iyi başladık. Şanssız bir pozisyon var. Eksik kaldık. Takımım 10 kişiyle nasıl oynaması gerekiyorsa oynadı. Elinden gelen mücadelenin tamamını verdi. 10 kişiyle 3 gol attık. Trabzonspor gibi bir rakibe 10 kişiyle 3 gol atmak kolay değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün ne kadar üzgün olsak da yarın sabah uyandığımızda Başakşehir'in yeniden bir takım olduğunu hem oyuncularım hem ben hissedeceğiz. Yapacak bir şey yok, yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        "BU SEVİYEDE HAKEMLERLE İŞİMİZ ÇOK ZOR"

        Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in yönetiminden memnun olmadığını belirten Şahin, "Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum. Derdim oyunun kalitesi, futbol. Her zaman da böyle olacak. Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor. Sadece bizim için değil bu, her kulüp için geçerli. Bugün biz acısını çekiyoruz. Bu konu kesinlikle ele alınması gereken bir konu. Ligimizde iyi futbolcular, iyi takımlar, iyi kulüpler var ama hakem seviyesinin aynı seviyede olduğunu söyleyemem. Bu benim şahsi görüşüm. Burada emek veren insanlar var. Başakşehir Kulübü'nde 100-200 çalışan var. Belki az kişiyiz ama çok iyi bir kulübüz. Futbolun güzelliği için uğraşan bir kulüpte çalışıyorum. Hem kulübüm hem de takımımla gurur duydum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Lehimize döneceğinden eminim. Başakşehir kısa vadede değil ama uzun vadede yeniden bu yarışın içine girecek" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"