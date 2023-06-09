Nuri Şahin: "Futbolunu çok beğenen bir hoca olarak bir tık City'den tarafız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi
ABONE OL

Nuri Şahin: "Futbolunu çok beğenen bir hoca olarak bir tık City'den tarafız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Manchester City ile Inter'in oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali için yaptığı açıklamada, "Hakan ve İlkay olduğu için çok taraflı olamıyoruz. İnşallah güzel bir maç olur. Hak eden kazansın. City’nin futbolunu çok beğenen bir insan olarak, bir hoca olarak bir tık City’den tarafız" dedi

Nuri Şahin:
İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında Yenikapı’da yapılan Şampiyonlar Festivali’nde Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası’nda Hamit Altıntop’un takımında yer alan Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Final maçı hakkında düşüncelerini dile getiren Şahin, "Favori Manchester City. Hakan ve İlkay olduğu için çok taraflı olamıyoruz. İnşallah güzel bir maç olur. Hak eden kazansın. City’nin futbolunu çok beğenen bir insan olarak, bir hoca olarak bir tık City’den tarafız. Hakan olduğu için taraf olmamaya çalışıyorum. İki tarafta da Türk var. Kupa bir Türk’ün elinde kalkacak. Hem Hakan’a hem İlkay’a başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Çok şey öğrendiğimiz bir sezon oldu"

Geride kalan sezonu değerlendiren Nuri Şahin, "Farklı bir sezon oldu. Hem Katar arasıyla ondan sonra yaşadığımız deprem felaketiyle hepimiz için zor bir sezon oldu. İyisiyle, kötüsüyle sezonu geride bıraktık. Çok şey öğrendiğimiz bir sezon oldu. Futbolun her şey olmadığını öğrendiğimiz bir sezon oldu ne yazık ki, deprem felaketiyle beraber" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri
FUTBOL İşte Cimbom'un Devler Ligi yolu
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!
FUTBOL Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko sesleri: Teklif yapıldı!
FUTBOL Fenerbahçe'de Dzeko sesleri!
Jose Mourinho'dan Trabzsonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a kanca!
FUTBOL Mourinho'dan Uğurcan'a kanca!
Metin Öztürk'ten Icardi açıklaması: Sponsorluk gelirse...
FUTBOL Öztürk'ten Icardi açıklaması!
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! - Son Dakika Spor Haberleri
FUTBOL A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
İtalyanlar bombayı duyurdu! Galatasaray, Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor - GS Haberleri
FUTBOL İtalyanlar bombayı duyurdu!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Tielemans zirvesi yarın - GS Transfer Haberleri
FUTBOL Tielemans'ta son dakika!
Joao Felix'ten Galatasaray'a yakın takip!
FUTBOL Joao Felix çılgınlığı!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko sesleri!
FUTBOL Fenerbahçe'de Dzeko sesleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.