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        Haberler Magazin Nursel Ergin: Kanseri yendim - Magazin haberleri

        Nursel Ergin: Kanseri yendim

        Geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalanan ünlü sunucu Nursel Ergin, tedavi sürecinin tamamlandığını ve hastalığı yendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:00
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        "Kanseri yendim"
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        Nursel Ergin'in, 8 ay boyunca meme kanseriyle mücadele ettiği öğrenilmişti. 44 yaşındaki sunucu, tedavi sürecine dair gelişmeleri sık sık takipçileriyle paylaşmıştı.

        Nursel Ergin, bulunduğu yeni bir paylaşımda ise müjdeli bir haber verdi.

        Tedavi sürecinin sona erdiğini açıklayan Nursel Ergin, kanseri yendiğini duyurdu. Zorlu süreçte kendisine destek olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ergin, şu ifadeleri kullandı: Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!

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