Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nursel Köse'den tepki: Ayıp ediyorsunuz!

        Nursel Köse'den tepki: Ayıp ediyorsunuz!

        Oyuncu Nursel Köse, Kars'ta bulunan Ani Harabeleri'nin duvarlarına isimlerini yazan kişilere tepki göstererek; "Buraya isim yazınca tarihe geçmiyorsunuz, tarihe ayıp ediyorsunuz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 10:22 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tepki gösterdi: Ayıp ediyorsunuz!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın çekimleri Kars'ta gerçekleşiyor. Dizide 'Zahide' karakterine hayat veren Nursel Köse, setten arta kalan zamanında Ani Harabeleri'ni ziyaret etti. Ünlü oyuncu, Ani Harabeleri'nde gördüğü manzara karşısında isyan etti.

        Tarihi esere ismini yazanlar kişilere tepki gösteren Nursel Köse; "Arkadaşlar, tarihi eserlerin üzerine kalp ya da isim yazmayın. Bin yıl önce yapılmış eserleri bugün hâlâ ziyaret edebiliyoruz. Buraya isim yazınca tarihe geçmiyorsunuz, tarihe ayıp ediyorsunuz" dedi.

        DÜNYA MİRASI

        Demir Çağı'ndan beri önemli bir yerleşim merkezi olan Ani, önce Anadolu yerlilerinden olan Nairilerin ve Urartuların topraklarının bir parçası olmuş, daha sonra ise Ermeniler tarafından ele geçirilmiş ve 961 - 1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı'ndan Ermeni hükümdarlarının başkentliğini yapmıştır. 11. ve 12. yüzyıla ait bazı İslam mimarisi eserlerini de barındırır. Ani Harabeleri, 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne, 2016'da ise Dünya Mirası olarak tescil edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'de tekel bayinde silahlı saldırı; sandalyeyle kendini korumaya çalıştı

        Şişli'de araçla tekel bayi önüne gelen kapüşonlu ve maskeli saldırgan, içeride bulunan Ozan A. ve Ensar D.'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında sandalyeyi kalkan yaparak saldırıdan kendini korumaya çalışan 2 kişi yaralandı; ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

        #Nursel Köse
        #ani harabeleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?