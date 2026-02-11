Nursel Köse'den tepki: Ayıp ediyorsunuz!

DÜNYA MİRASI

Demir Çağı'ndan beri önemli bir yerleşim merkezi olan Ani, önce Anadolu yerlilerinden olan Nairilerin ve Urartuların topraklarının bir parçası olmuş, daha sonra ise Ermeniler tarafından ele geçirilmiş ve 961 - 1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı'ndan Ermeni hükümdarlarının başkentliğini yapmıştır. 11. ve 12. yüzyıla ait bazı İslam mimarisi eserlerini de barındırır. Ani Harabeleri, 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne, 2016'da ise Dünya Mirası olarak tescil edildi.