Demir Çağı'ndan beri önemli bir yerleşim merkezi olan Ani, önce Anadolu yerlilerinden olan Nairilerin ve Urartuların topraklarının bir parçası olmuş, daha sonra ise Ermeniler tarafından ele geçirilmiş ve 961 - 1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı'ndan Ermeni hükümdarlarının başkentliğini yapmıştır. 11. ve 12. yüzyıla ait bazı İslam mimarisi eserlerini de barındırır. Ani Harabeleri, 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne, 2016'da ise Dünya Mirası olarak tescil edildi.
Nursel Köse'den tepki: Ayıp ediyorsunuz!
Oyuncu Nursel Köse, Kars'ta bulunan Ani Harabeleri'nin duvarlarına isimlerini yazan kişilere tepki göstererek; "Buraya isim yazınca tarihe geçmiyorsunuz, tarihe ayıp ediyorsunuz" dedi
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın çekimleri Kars'ta gerçekleşiyor. Dizide 'Zahide' karakterine hayat veren Nursel Köse, setten arta kalan zamanında Ani Harabeleri'ni ziyaret etti. Ünlü oyuncu, Ani Harabeleri'nde gördüğü manzara karşısında isyan etti.
Tarihi esere ismini yazanlar kişilere tepki gösteren Nursel Köse; "Arkadaşlar, tarihi eserlerin üzerine kalp ya da isim yazmayın. Bin yıl önce yapılmış eserleri bugün hâlâ ziyaret edebiliyoruz. Buraya isim yazınca tarihe geçmiyorsunuz, tarihe ayıp ediyorsunuz" dedi.