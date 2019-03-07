Nurseli İdiz'den Beren Saat ve Efe Güray yorumu

Giriş: 07.03.2019 - 11:33 | Güncelleme:  

Usta sanatçı Nurseli İdiz, katıldığı programda Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat ve eski sevgilisi Efe Güray hakkında yorumlarda bulundu. "İnsan kırıldığında en masum ilişkisini hatırlar" diyen İdiz, "Onun ölümüyle Beren'in yıkıldığını hatırlıyorum" ifadelerini kullandı

  • 1Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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    Usta sanatçı Nurseli İdiz, 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında merak edilenleri anlatan İdiz, Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat ve eski sevgilisi Efe Güray hakkında yorumlarda bulundu. "İnsan kırıldığında en masum ilişkisini hatırlar" diyen İdiz, şu açıklamaları yaptı:

  • 2Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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    "BEREN'İN PSİKOLOJİSİNİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

    Beren'in psikolojisinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Evliliği iyi gitmiyor olabilir, bir projesi iptal olsun ne olur? Çocuk olunca ayrılık daha zor. Kendine yeni bir hayat kurar, yeni bir evlilik yapar.

  • 3Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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     Beren hayatın ortasında değil, başında. Biz 58-60 yaşında insanlar 20-25 sene yaşayalım diyoruz. Ona ne oluyor? Sus kız Beren! Duymayayım bir daha!

  • 4Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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    "O KADAR MASUMANE BİR ŞEY Kİ..."

    Ben Beren'i Türkiye'nin Yıldızları'ndan tanıyorum. Efe'yi de tanıyorum. O kadar masumane bir şey ki... Beren'in evli olması bir şey değiştirmez. 50 yaşındayken de onu hatırlayabilirsin.

  • 5Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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    "ONUN ÖLÜMÜYLE BEREN'İN YIKILDIĞINI HATIRLIYORUM"

     Çocuk ölmüş gitmiş. İnsan kırıldığında en masum ilişkisini hatırlar. Onun vesilesiyle yarışmaya girdiğini, çok masumane bir ilişki olduğunu ve onun ölümüyle Beren'in yıkıldığını hatırlıyorum.

  • 6Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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    NE OLMUŞTU?

    Ünlü oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu 2014 yılında Los Angeles'da dünya evine girmişti.

  • 7Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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    DOĞUM GÜNÜNDE ESKİ SEVGİLİSİNİ ANDI

    Ünlü oyuncu,  geçtiğimiz hafta 35. yaşını kutladı. Saat, Instagram sayfasında sıfır makyaj siyah beyaz fotoğrafını paylaşıp şu mesajı yayınladı:Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya’ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :)

    Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe’yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum.

    Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!...

  • 8Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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    EVLİLİKTE KRİZ Mİ VAR?

    Beren Saat mesajında ilk aşkı olan ve hayatını kaybeden Efe Güray'ı andı. Saat'in bu paylaşımı 'evlilikte kriz mi var?' sorusunu akıllara getirdi. Kenan Doğulu'nun da eşinin doğum gününü kutlamaması iddiaları daha da güçlendirdi.

  • 9Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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    Ayrılacakları iddia edilen çiftten Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in paylaştığı fotoğrafları tek tek beğenmişti. 

  • 10Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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    Ayrılıkları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde yeni gelişme yaşanmıştı. Beren Saat bugün sosyal medya hesabından Kenan Doğulu ve ailesine ait fotoğrafları sildi. Düğün fotoğraflarını da kaldıran Saat, eşi Kenan Doğulu'ya ait sadece bu fotoğrafı sayfasında tutuyor.

  • 11Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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    "SİZ DAHA İYİ BİLİRSİNİZ"

    Serpil Doğulu da geçtiğimiz günlerde oğlu Kenan Doğulu'nun konserini izleyenler arasındaydı. Kenan Doğulu ile Beren Saat’in ayrılık iddiaları sorulan Serpil Doğulu, “Aile büyüğü olarak Beren Hanım ile Kenan Bey’in ayrılık haberleri doğru mu?” sorusuna “Ben bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz” şeklinde yanıt verdi. Beren Saat konsere gelmemişti.

  • 12Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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    Dedikodular günden güne artarken Beren Saat'ten sürpriz hamle geldi. Ünlü oyuncunun eşinin son paylaşımın altına kalp emojileri koyarak, "Problem yok" mesajı verdi.

  • 13Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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    "HAYATTA KALACAĞIM"

    Beren Saat bugün de Instagram sayfasında çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı. Ünlü oyuncu, güvercin fotoğrafını "I will survive" (Hayatta kalacağım) notu ile yayınladı.

  • 14Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 15Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 16Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 17Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 18Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 19Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 20Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 23Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 24Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 25Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 26Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 27Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 28Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 29Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 33Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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  • 36Nurseli İdiz'den Kenan Doğulu'nun eski eşi Beren Saat ve Efe Güray yorumu - Magazin haberleri
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