Nursena Say dereceye giremedi

"BU ÜNVANDAN DAHA FAZLASINI KAZANDIM"

Yarışma sürecindeki deneyimlerini sosyal medya hesabı üzerinden yayımlayan Nursena Say, yeni bir paylaşımda bulundu. Say, duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Bugün Miss World'deki yolculuğumun doruk noktası. Bu inanılmaz deneyimi düşünürken, bir amacı olan güzellik mirasının bir parçası olma fırsatı için derin bir gurur ve minnet duygusuyla doluyum. Sadece yolculuğumu değil, aynı zamanda amaç ve sorumluluk anlayışımı da şekillendirmede yardımcı olan Miss World'ün Başkanı ve CEO'su Julia'ya teşekkürü bir borç bilirim. Bu kayda değer yolculuk boyunca bir ünvandan daha fazlasını kazandım; ömür boyu anılar kazandım ve kalıcı dostluklar edindim. Birlikte güldük, ağladık ve birbirimizden öğrendik, her biri kolektif büyümemize ve evrimimize katkıda bulunuyor. Bu yolculuk sadece hayatımı zenginleştirmekle kalmadı aynı zamanda bana birlik, şefkat ve kolektif eylemin gücü hakkında paha biçilmez dersler verdi."