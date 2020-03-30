"Bundan sonra babanız benim dünya ahiret arkadaşımdır"

Oyuncular Sendikası, Nurtekin Odabaşı’nın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti. Sevenlerine sabırlar dileriz, başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

NURTEKİN ODABAŞI HAKKINDA

1938 yılında Ankara’da doğan Nurtekin Odabaşı, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. 1955 yılında Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü’nde “Polyanna” oyunuyla sahnene çıktı. Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çok sayıda oyunda rol aldı, oyunlar yazdı ve yönetti. Bir dönem İstanbul Şehir Tiyatroları’nda da konuk oyuncu olan Odabaşı, 1960’lı yıllardan itibaren sinemada çeşitli filmlerde rol aldı, film ve televizyon dizileri için senaryolar yazdı.