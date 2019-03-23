Nusret, hafta arasında duyurulan Ferit Şahenk'in patronu olduğu Doğuş Holding iştiraki Arena turizm bünyesindeki Park Hyatt otelinin devri için resmi imzayı attı.

Doğuş Holding CEO'su Hüsnü Akhan'ın ile birlikte imzaları atan Nusret Gökçe, imza anının görüntülerini Instagram'dan paylaştı.

"Benim için hayal olan bugün gerçek olan İstanbul Park Hyatt otelin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum; bütün dünyaya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İmza öncesinde Doğuş Grubu'nun kurucusu Ayhan Şahenk'in portresi önünde de poz vererek sosyal medya hesabından takipçilerine bir mesaj paylaşan Nusret, "Önerim, yaptıklarınızla yetinmeyin. Hiçbir konuda moralinizi bozmayın, sorunlarla uğraşmayın. Zevkli hobiler, yarışmalar haline getirin ve asla yapmak istediklerinizden, kafanıza yerleştirdiklerinizden vazgeçmeyin. Mantık ve düşünce sınavını kazanan her tasarımınız zaman ölçeğinde bir gün mutlaka gerçekleşecektir." dedi.

Hatırlanacağı üzere Rekabet Kurulu, geçen hafta Nişantaşı'nda bulunan Park Hyatt otelinin Nusret Gökçe'nin şubat ayında kurduğu Nusret Turizm Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin vermişti.

50 bin lira sermayeyle kurulan ve otelcilik alanında faaliyet gösterecek şirketin ilk yatırımı böylelikle Park Hyatt oldu.

2018 Aralık ayında döviz karşılığı 25.2 milyar TL'lik borcun büyük bir bölümü bankalarca yeniden yapılandırılan Doğuş Holding, uzun süre konaklama sektörüne ciddi yaptırımlar yapmıştı ancak bir süredir söz konusu yatırımlarının bazılarını elden çıkarmaya başlamıştı.