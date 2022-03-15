Nusret'in hayatı film oluyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son yıllarda biyografi filmleri sıkça beyazperdede yer almaya başladı. Kamuoyuna mâl olmuş kişilerin beyazperdeye yansıyan hayatları, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.

'Müslüm', 'Dilberay' ve 'Bergen'in ardından 'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe'nin de hayatı sinemaya taşınmaya hazırlanıyor.

AMERİKALI YÖNETMEN ÇEKECEK

tv100'ün haberine göre; Ülkemiz pazarına hızlı bir giriş yapacak olan Disney Plus, belgeseli çekmek için harekete geçti. Dökü drama (yarı belgesel film) tarzındaki projeyi bir Türk değil, ünlü bir Amerikalı yönetmen çekecek.

Platformun ayrıca Barış Manço ve Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmaların yapacağı öğrenildi.