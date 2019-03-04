Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da 2 golün sahibi olan Nwakaeme açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, "Gol için mutluyum ama sonuç için mutlu değilim. Futbol 90 dakika. Maalesef böyle bir sonuç aldık. İkinci yarı baskıyı bekliyorduk. Bu normal bir durum. Bizim hatamızdı. Topu koruyarak ve pas yaparak maçı bitirebilirdik. Deplasmanda oynuyor ve kazanıyorsunuz rakibiniz üzerine gelecektir" ifadelerini kullandı.