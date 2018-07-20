Nyköpings BIS - Assyriska maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Nyköpings BIS ile Assyriska, 20 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Nyköpings BIS 21 puanla 9. sırada, Assyriska 17 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Nyköpings BIS, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Assyriska, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 160. İddaa'da Nyköpings BIS kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Assyriska kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nyköpings BIS son haftadaki Assyriska müsabasında 1-2 kazandı.

Assyriska ise Nyköpings BIS karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Nyköpings BIS, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 13 gol yedi.

Assyriska, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Assyriska, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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