Nysa Antik Kenti'nde kütüphaneye giden 1800 yıllık merdiven bulundu

Roma döneminin eğitim-kültür kenti, iki yakalı vadi üzerine kurulduğu için 'iki yakalı' kent olarak bilinen Nysa'daki kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında yürütülüyor.

Zeytin ağaçlarının arasından yükselen 2 bin 300 yıllık geçmişe sahip kent, gymnasium, tiyatro, stadion, agora, meclis, geniş caddeleri ile Akharaka Tapınağı ve Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden birine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

Prof. Dr. Öztaner, Nysa'da antik çağ coğrafyacısı Strabon'un eğitim aldığını ve burayı iki yakalı kent diye isimlendirdiğini söyledi.

Kentin batı yakasında, merkezi köprüsünden Akharaka'ya doğru uzanan ana caddeyi Geleceğe Miras Projesi kapsamında geçen yıl kazdıklarını anlatan Öztaner, şunları dile getirdi:

"2025'te bu caddedeki kazı çalışmalarımız ilerledi ve tam kütüphanenin aksına geldiğimizde, kütüphaneye caddeden çıkış basamaklarını açığa çıkardık. Bu basamaklar, bizim için önemliydi çünkü caddeden kütüphaneye nasıl bağlanıldığını, aradaki 2 metre kotun nasıl geçildiğini bilmiyorduk. Bunu açığa çıkarmak bizim için önemli ve güzel bir buluş oldu. Günümüzden 1800 yıl öncesine tarihlediğimiz kütüphane yapısına çıkış basamaklarını bu yıl açığa çıkarmış olduk."