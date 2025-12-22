Habertürk
Habertürk
        Nysa Antik Kenti'nde kütüphaneye giden 1800 yıllık merdiven bulundu

        Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden birinin yer aldığı Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde bu yapıya ulaşılmasını sağlayan 1800 yıllık basamaklar ortaya çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:28
        Aydın'da bulundue kütüphaneye giden 1800 yıllık merdiven bulundu
        Roma döneminin eğitim-kültür kenti, iki yakalı vadi üzerine kurulduğu için 'iki yakalı' kent olarak bilinen Nysa'daki kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında yürütülüyor.

        Zeytin ağaçlarının arasından yükselen 2 bin 300 yıllık geçmişe sahip kent, gymnasium, tiyatro, stadion, agora, meclis, geniş caddeleri ile Akharaka Tapınağı ve Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden birine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

        Prof. Dr. Öztaner, Nysa'da antik çağ coğrafyacısı Strabon'un eğitim aldığını ve burayı iki yakalı kent diye isimlendirdiğini söyledi.

        Kentin batı yakasında, merkezi köprüsünden Akharaka'ya doğru uzanan ana caddeyi Geleceğe Miras Projesi kapsamında geçen yıl kazdıklarını anlatan Öztaner, şunları dile getirdi:

        "2025'te bu caddedeki kazı çalışmalarımız ilerledi ve tam kütüphanenin aksına geldiğimizde, kütüphaneye caddeden çıkış basamaklarını açığa çıkardık. Bu basamaklar, bizim için önemliydi çünkü caddeden kütüphaneye nasıl bağlanıldığını, aradaki 2 metre kotun nasıl geçildiğini bilmiyorduk. Bunu açığa çıkarmak bizim için önemli ve güzel bir buluş oldu. Günümüzden 1800 yıl öncesine tarihlediğimiz kütüphane yapısına çıkış basamaklarını bu yıl açığa çıkarmış olduk."

        "5 BASAMAKLA MERMER DÖŞELİ AVLUYA ÇIKILIYOR"

        Kütüphanenin milattan sonra 130 yılında inşa edildiğini belirten Öztaner, cadde-sokak sisteminin Roma hükümdarlarından Augustus döneminden itibaren var olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

        Öztaner, "2. yüzyılda var olan ana cadde üzerine kütüphane yapısına çıkış basamaklarının yapıldığını düşünüyoruz. 5 basamakla mermer döşeli bir avluya çıkılıyor yani basamaklar, kütüphanenin oturduğu adanın tam merkezinde yer alıyor ve kütüphanenin önündeki mermer döşeli avluya çıkışı sağlıyor" dedi.

        Efes'teki Celsus Kütüphanesi'nden sonra Nysa Kütüphanesi'nin inşa edildiğini bildiklerini, bunun Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden olduğunu vurgulayan Öztaner, "Nysa'ya gelen ziyaretçilerin de hayranlıkla izlediği bu kütüphanenin, 16 kitap rafıyla, antik kaynakların bahsettiği gibi antik dönemdeki önemli el yazmalarının yer aldığı bir yapı olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        #1800 yıllık merdiven
        #Nysa Antik Kenti
