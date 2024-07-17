İstanbul'da olay, Kadıköy Bostancı Sevilli Sokak'ta bulunan K.E.'ye ait mücevher dükkanında, 15 Mart gecesi meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah işyerine gelen K.E., işyerinin soyulduğunu görüp polise bildirdi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI 300 bin dolar (10 milyon TL) değerinde pırlanta çalındığı belirlenen olayla ilgili Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin hırsızlık yaptığı anların görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığını tespit edip inceleme başlattı.

3 ŞÜPHELİ OLAY GÜNÜ YAKALANDI Yapılan çalışmalarla 4 şüphelinin kimliği tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerden M.K. (34), O.Ş. (22), ve S.G. (30) aynı gün Esenyurt'ta polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZANLILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerden O.Ş.’nin işlediği suçlardan 15 yıl 5 ay, S.G.’nin ise 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi.