Erzincan mı Karaman mı? İki kentin tatlı rekabeti

O anlar kamerada! Bankonun arkasına geçti! 2.5 milyon TL'yi alıp gitti! -En son haberler

O anlar kamerada! Bankonun arkasına geçti! 2.5 milyon TL'yi alıp gitti! 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Şişli'de, alınan bilgiye göre, önceki gün Büyükdere Caddesi'ndeki özel bir banka şubesine giden iki kişiden biri, bir süre etrafı gözetledikten sonra çalışanlara fark ettirmeden alt kısımdaki boşluktan bankoların olduğu bölüme geçti.

2.5 MİLYON TL'LİK PARAYI ALDI AA'da yer alan habere göre şüpheli, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu belirtilen çuvalı alarak şube içerisinde kendisini bekleyen arkadaşının yanına gitti.

HIRSIZLIK BİR SÜRE SONRA FARK EDİLDİ Daha sonra 2 şüpheli bankadan dışarı çıktı. Şüpheliler, geldikleri otomobille bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık olayı bir süre sonra bir personelin, banko arkasına geçip çuvalı bulamamasıyla fark edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Güvenlik kamerası görüntülerinden, çuvalın iki kişi tarafından alındığının belirlenmesi üzerine polise haber verildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geldikleri otomobille olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.