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Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Ankara'da Kızını taciz eden genci vurdu! - Son dakika haberleri
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O anlar kamerada! Kızını taciz eden genci vurdu!

Ankara'da Sinan K., kızını cep telefonuna mesaj göndererek taciz ettiğini ileri sürdüğü Sedat S.'yi, trafikte takip edip kırmızı ışıkta durduğu sırada pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı

O anlar kamerada! Ankara'da Kızını taciz eden genci vurdu! - Son dakika haberleri
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DHA

Ankara'da olay, 21 Mart günü Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi´nde meydana geldi. Sinan K., cep telefonuna mesaj göndererek kızını taciz ettiğini iddia ettiği Sedat S.'yi, trafikte takip etti.

KIRMIZI IŞIKTA DURUNCA 'POMPALI' İLE İNDİ

Baba Sinan K., tutuklanarak cezaevine g&ouml;nderildi.
Baba Sinan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'da yer alan habere göre Sinan K., Sedat S. otomobiliyle kırmızı ışıkta durunca arkadaki aracından pompalı tüfekle indi.

VURDUKTAN SONRA YERDE DARP ETTİ

Aracın kapısını açan Sinan K., Sedat S.'ye ateş etti. Sinan K., yaralı halde aracın diğer kapısından çıkarak kaçmaya çalışan Sedat S.'yi yerde darp ettikten sonra uzaklaştı. Yaralanan Sedat S., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"KIZIMI TACİZ ETTİĞİ İÇİN VURDUM" DEDİ

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Sinan K. ifadesinde, Sedat S.'nin kızına mesaj göndererek tazizde bulunduğunu, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sinan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Sinan K.´nin, kırmızı ışıkta durduğunda aracından inip, öndeki aracın kapısını açarak Sedat S.'ye saldırdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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