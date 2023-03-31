O anlar kamerada! Kızını taciz eden genci vurdu!

Ankara'da olay, 21 Mart günü Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi´nde meydana geldi. Sinan K., cep telefonuna mesaj göndererek kızını taciz ettiğini iddia ettiği Sedat S.'yi, trafikte takip etti.
KIRMIZI IŞIKTA DURUNCA 'POMPALI' İLE İNDİ
DHA'da yer alan habere göre Sinan K., Sedat S. otomobiliyle kırmızı ışıkta durunca arkadaki aracından pompalı tüfekle indi.
VURDUKTAN SONRA YERDE DARP ETTİ
Aracın kapısını açan Sinan K., Sedat S.'ye ateş etti. Sinan K., yaralı halde aracın diğer kapısından çıkarak kaçmaya çalışan Sedat S.'yi yerde darp ettikten sonra uzaklaştı. Yaralanan Sedat S., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
"KIZIMI TACİZ ETTİĞİ İÇİN VURDUM" DEDİ
Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Sinan K. ifadesinde, Sedat S.'nin kızına mesaj göndererek tazizde bulunduğunu, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sinan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Sinan K.´nin, kırmızı ışıkta durduğunda aracından inip, öndeki aracın kapısını açarak Sedat S.'ye saldırdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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