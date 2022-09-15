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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: O anlar kamerada! Oğluna top atan çocuğu dövdü - VIDEO HABER
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O anlar kamerada! Oğluna top atan çocuğu dövdü!

Malatya'da Mehmet A., oğlu Selim Batu A.'nın karnına top attığı iddiasıyla arkadaşı Ömer Faruk E.´yi tekme- tokat dövdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Ömer E.´nin ailesi, karakola giderek şikayetçi oldu

Son dakika: O anlar kamerada! Oğluna top atan çocuğu dövdü - VIDEO HABER
O anlar kamerada! Oğluna top atan çocuğu dövdü!
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DHA / HABERTURK.COM

Malatya'da olay, 5 Eylül günü öğle saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Selim Batu A. (10) ile arkadaşı Ömer Faruk E. (13), sitenin bahçesinde top oynamaya başladı.

ÇOCUĞU TEKME TOKAT DÖVDÜ

DHA'da yer alan habere göre bu sırada Ömer Faruk E.´nin attığı top, Selim Batu'nun karnına çarptı. Selim Batu A. ağlamaya başladı. Oğlunun ağladığı gören Mehmet A., sahaya girerek, Ömer Faruk E.yi tekme-tokat dövdü.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

&Ouml;mer Faruk E.'nin babası Salih E.
Ömer Faruk E.'nin babası Salih E.

Sitede oturanlar araya girerek Mehmet A.´yı uzaklaştırdı. Ömer Faruk E.´in ailesi, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

"OĞLUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Ömer Faruk E.'nin babası Salih E., oğlunun yediği dayak sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve okula dahi gitmek istemediğini belirterek, "Site sakinlerinden Mehmet A.'nın çocuğuyla top oynarken, top Mehmet A.'nın çocuğuna değiyor. Evi zaten sahaya bakıyor. Ağza alınmayacak kelimelerle küfür ediyor, koşarak geliyor ve uçak tekme ile tekmeliyor, altına alıyor.

"RAPOR ALDIK, KAFASINDA ŞİŞLİK VAR"

Burada sitede görevli arkadaşımız koşarak elinden alıyor. İlk aşamada beni arıyor ve 'Salih Bey böyle bir olay oldu, kızdım' falan dedi. Ben de inandım, sabah kameraya baktığımda farklı gördüm. Hastaneye götürdüm, hastaneden rapor aldık, kafada şişlikler vardı. Oradan çocuk şubeye gittik, ifadesini aldılar bizim çocuğun. Ondan sonra karakola giderek şikayetçi olduk.

"ÇOCUKLAR BU KİŞİDEN KORKUYOR"

3-4 gündür çocuğun burnu kanıyor, çocuk panik oldu aşağıya da inmek istemiyor. Okula da 2 gündür ben zor gönderiyorum. Site sakinlerinin çocukları da zaten bu kişiden korkuyor. Kişinin biraz dengesiz hareketleri falan var. Bugün de sosyal hizmetlere bilgi verdim, yaşı küçük olduğu için. Bilirkişi raporunun görüntüleri de var. Sosyal hizmetler, takip edeceklerini ilettiler. Bu arkadaşa bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

SİTE GÖREVLİSİ: GÜÇLÜKLE AYIRDIM

Site görevlisi Levent Ünlüer ise olayı görünce koşarak gidip Ömer Faruk'u kurtardığını ifade ederek, "Mehmet A.'nın koşarak geldiğini gördüm. Bir de bağırtı sesi olunca ben de peşinden koştum. Mehmet A.'nın saha içerisine girerek Ömer Faruk'a vurduğunu gördüm. Çocuğu havaya kaldırırken, ben Mehmet A.'yı tuttum ve 'ayıptır ağabey yapma' diyerek ayırdım. Kendilerini buradan çıkarttım" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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