O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet! Adana'da, yolda yürüyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi E.N.A.'yı saçlarından tutup, sürükledikten sonra çantasını gasp eden 28 yaşındaki Kemal Kaynar yakalandı. İfadesinde, "Bir anda aklıma geldi, yaptım" diyen Kaynar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dehşet anları ise kameraya yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:37 facebook

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