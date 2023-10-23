O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
Adana'da, yolda yürüyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi E.N.A.'yı saçlarından tutup, sürükledikten sonra çantasını gasp eden 28 yaşındaki Kemal Kaynar yakalandı. İfadesinde, "Bir anda aklıma geldi, yaptım" diyen Kaynar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dehşet anları ise kameraya yansıdı
Adana'da olay, 16 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi.
ÇANTASINI ALMAYA ÇALIŞTI
DHA'da yer alan habere göre yolda yürüyen üniversite öğrencisi E.N.A.'yı (20) yaya olarak takip eden kişi, genç kadının çantasını almaya çalıştı.
SAÇINDAN TUTUP YERLERDE SÜRÜKLEDİ
Direnip, yere düşen E.N.A.´nın saçından tutup, sürükleyen şüpheli, içinde 300 TL bulunan çantayı alıp, metro durağına kaçtı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kolu ve bacaklarında sıyrık oluşan E.N.A. polise ihbarda bulundu.
100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphelinin kaçış güzergahındaki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kaydını inceledi. İncelemede, şüphelinin 'sporda şiddet' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı bulunan Kemal Kaynar (28) olduğu belirlendi.
"BİR ANDA AKLIMA GELDİ YAPTIM"
Ekipler, Kaynar'ı Seyhan ilçesinde saklandığı evde baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Kaynar, ifadesinde, "Bir anda aklıma geldi, yaptım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaynar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.