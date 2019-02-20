Konya polisi özel ekip kurdu

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Konya’da besicilik yapan Hüseyin Çubukçu, kendisini “Mehmet” olarak tanıtan Afganistan uyruklu iki çocuklu çobana ulaşamayınca arkadaşı Hüseyin Davut’u arayarak yardım istemiş, 27 Ocak tarihinde çiftliğe gelen Davut, evdeki odada çobanın eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde bulmuştu.
Zafer Samancı'nın haberine göre, yaklaşık 24 saat önce başlarından av tüfeğiyle vurulan annenin cesedi oturma odasında bulunurken, 3 yaşındaki kız çocuğu ile 8 yaşındaki ağabeyinin ise el el tutuşmuş haldeki cesetleri banyoda bulunmuştu. Polisin evde yaptığı incelemede anne ve çocukları ile şüpheli kocaya dair hiçbir resmi evrak bulunamamıştı.
KONYA POLİSİ ÖZEL EKİP KURDU
Olayın peşini bırakmayan Konya Emniyeti cinayetin faili için özel ekip kurdu.
Ekibin gece gündüz yaptığı titiz çalışma sonuç verdi. Katil zanlısının Konya otogarından bindiği bir taksiyle Ankara’ya gittiği elbiselerini çöpe atıp yeni kıyafetler aldığı, daha sonra başka bir taksiyle Kırıkkale’ye geçtiği öğrenildi.
BM KONYA'YA GÖNDERMİŞ...
Polisin yaptığı araştırmada ailenin 2016 yılında Afganistan'ın Kunduz kentinden Türkiye’ye geldiği belirlendi. Ailenin daha sonra Birleşmiş Milletler tarafından Konya’ya gönderildiği ama Konya’da göçmen bürosuna kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Katil zanlısı babanın isminin Abdullah, eşinin Shakila, çocuklarının ise 8 yaşındaki Navid ve 3 yaşındaki Maryam Kudusi olduğu ifade edildi.
Şüphelinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları 81 ilin Emniyet Müdürlükleriyle Hudut kapıları ve Havalimanlarına gönderildi. Ayrıca İnterpol’e de kırmızı bülten çıkartılması için başvuru yapıldı.
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