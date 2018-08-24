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Sıvı mama ile besleniyor...
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O iki yıldır felç ama kusurlu bulunamadı!

Ailesini geçindirmek için nakliyecilik işine ek olarak hafta sonu taksicilik yapan Veysi Bulut, 2 yıl önce Cihangir’de yaşanan doğalgaz patlamasında yatağa bağımlı hale gelmişti. Dava dosyası kusur oranlarının tespit edilmesi için 4’üncü kez bilirkişiye gitti. Aile isyan etti: “4 yaşındaki oğlu ‘Dede, babama ne oldu?’ diye sormuş. Babam cevap verememiş.”

24.08.2018 - 09:26 | Güncelleme:

Üç çocuğuna daha iyi bir gelecek sunmak için hafta içi nakliyecilik hafta sonu taksi şoförlüğü yapan 39 yaşındaki Veysi Bulut’un hayatı, 12 Haziran 2016’da Cihangir’de bir binanın en üst katında meydana gelen doğalgaz patlamasıyla değişti. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, patlamanın etkisi ile kopan klima dış ünitesi Bulut’un müşteri sırası beklediği taksinin üstüne düştü. 12 Haziran 2016 sabahı evinden sağlam çıkan Bulut, 7 ay süren tedavi sürecinin ardından evine şuuru kapalı ve yatağa bağımlı olarak döndü. Olaya ilişkin 2 yıldır devam eden davada patlamada kimin kusurlu olduğu tespit edilemedi. Dava dosyası kusur oranlarının tespit edilmesi için 4’üncü kez bilirkişiye giderken Veysi Bulut’un ailesi ise geciken adalete isyan etti. Ağabeyinin tedavisi için arabasını sattığını belirten Mehmet Bulut, “Ağabeyimin 4 yaşındaki oğlu Serdar geçen gün dedesine ‘Dede, babama ne oldu?’ diye sormuş. Babam cevap verememiş, susmuş, ağlamış. Ağabeyimin başına gelenlerden sonra bütün ailenin psikolojisi bozuldu” dedi.

‘BİR KERE ARAYIP SORMADILAR’

İki yılı aşkın süredir devam eden yargılama sürecinde dosyanın 4’üncü kez bilirkişiye gönderilmesine ve davanın ertelenmesine tepki gösteren Veysi Bulut’un kardeşi Mehmet Bulut, “Ailecek bir an önce adaletin yerini bulmasını, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Gerçekten mağduruz. Ağabeyim bu haldeyken sorumlular dışarıda serbest geziyor. Ne İGDAŞ ne daire sahibi bir kere gelip sormadı. Özel hastaneye de bizim gücümüz yetmiyor. En son tedavisi için arabamı sattım. Evimi de satılığa çıkardım” dedi.

SIVI MAMA İLE BESLENİYOR

Patlamada omuriliği kırılan, beyin ve diğer organları zedelenen Veysi Bulut, 4 ameliyat oldu. Boyundan aşağısı felç olan ve şuuru kapanan Veysi Bulut, hastanelerde 7 ay tedavi gördü. 13 Ocak 2017’de yatağa bağımlı ve bilinci kapalı olarak evine dönen Bulut’un tedavisine ailesi tarafından kirada oturdukları evinde devam ediliyor. Rahat nefes alması için Bulut’un gırtlağını deldiler. Yemek yiyemiyor. Midesine takılan bir borudan sıvı mama ile besleniyor.


15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede doğalgaz patlamasının meydana geldiği evin sahibi ile iki İGDAŞ görevlisi ve bir teknik servis elemanı hakkında “Taksirle kişinin ölümü bir kişinin de yaralanmasına neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, ev sahibinin kullanıcı değişikliğini, mutfak ocağı ve kombi değişikliğinin İGDAŞ’a bildirilmediği öne sürüldü. Mutfak ocağı ile doğalgaz tesisatını birbirine bağlayan bağlantı borusunun eski ve bakımsız olması nedeniyle doğalgaz patlamasının meydana geldiği ifade edildi. Cihangir’de meydana doğalgaz patlamasında, patlamanın etkisiyle binadan kopan molozların altında kalan 75 yaşındaki simitçi Feridun Yükseltürk de hayatını kaybetmişti.

SİMİT ARABASINI ÇİÇEKLERLE SÜSLEMİŞLERDİ

Cihangir’de 12 Haziran 2016’da 5 katlı Safir Apartmanı’nın en üst katında meydana doğalgaz patlamasında, patlamanın etkisiyle binadan kopan molozların etkisinde kalan 75 yaşındaki simitçi Feridun Yükseltürk de hayatını kaybetmişti. Uzun yıllardır Firuzağa Meydanı’nda simit satan 75 yaşındaki Feridun Yükseltürk’ün ölümüne üzülen mahalle sakinleri simit arabasını çiçeklerle süsleyerek notlar asmışlardı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 8 dakika önce
    malesef insanlar artık daha kötü kardeşim ve bu dünya yaşanacak halden cıktı
  • Misafir 9 dakika önce
    burasi turkiye.. adalet yok, sorumlu yok, vicdan yok...ceza yok....
  • Misafir 14 dakika önce
    Devletimiz gerekeni yapar insallah. Bakanimiz Suleyman Soylu devreye girip, yardimci olur diye umuyorum.
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