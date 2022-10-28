O ilde 23 kişi zehirlendi, yetkililerden uyarı geldi! 0:00 / 0:00

DHA

Düzce'de, son bir ayda ormandan topladıkları mantarları yiyen 23 kişi zehirlendi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz mantarlarda bulunan toksin maddelerin karaciğer hasarları ya da ölümcül sonuçlara neden olduğunu belirterek, "Doğada yetişen doğal mantarları ben bunları biliyorum diyerek toplayıp tüketmek oldukça tehlikeli. Kültür mantarlarını, pakette olan mantarları tüketmek gerekiyor. Az bir miktarda bile olsa zehirli mantar yiyeceğin içine karıştığında ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz" dedi. DHA'nın haberine göre kentte yağmur yağışlarının ardından doğada yetişen mantarları tüketen vatandaşların sayısında artış yaşandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UYARIDA BULUNDU Ekim ayında ormandan topladıkları mantarlardan yiyen 23 kişi zehirlendi. En son Beyciler Mahallesi'nde yaşayan Medine Yalçın (32), mantar zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, bu konuda uyarılarda bulundu. Doğada yetişen mantarların tüketilmesi durumunda ölümcül sonuçların ortaya çıkabileceğini ifade eden Yılmaz, "Mantar zehirlenmelerine karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Doğada yetişen doğal mantarları, `Ben bunları biliyorum´ diyerek toplayıp tüketmek oldukça tehlikeli. Kültür mantarlarını, pakette olan mantarları tüketmek gerekiyor. Az bir miktarda bile olsa zehirli mantardan yiyeceğin içine karıştığında ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.