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        Haberler Gündem Eğitim Çanakkale'de hava şartlarından dolayı 4 Aralık'a kadar iki tekerlekli araçların trafiğe çıkması yasaklandı

        O kentte olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

        Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 12.00'ye kadar iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:54
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        O ilde iki tekerlekli araçlar için flaş karar!
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        Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 12.00'ye kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı yarın saat 00.00'dan başlayarak aynı gün saat 12.00'ye kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Çanakkale
        #son dakika
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