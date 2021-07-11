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Delta varyantı endişesi! O kentte bayramda köylerdeki yöresel etkinlikler yasaklandı

Bartın'da önemli bir karara imza atıldı. Valilik, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı’nda köylerde yöresel nitelikteki etkinliklerin yapılmamasına karar verdi

KORONAVİRÜS KISITLAMASI! Bartın'da yöresel etkinlikler yasaklandı! - Haberler
O ilde yöresel etkinlikler yasaklandı!
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DHA

Bartın Valiliği, Kurban Bayramı’na yönelik kararlar aldı. Valiliğin aldığı kararla, bölgede bir gelenek halinde uygulanan, köylerin ve mahallelerin toplu halde ve karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeleri, ziyaretlerde toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yapılması yasaklandı.

DHA'nın haberine göre valiliğin kararı şöyle: “Ülkemizde Delta varyantı koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle, köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.”

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