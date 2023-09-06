O kentimizde sahile kırmızı bayrak dikildi!
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor
Giriş: 06.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:42
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
AA'da yer alan habere göre olumsuz deniz şartları nedeniyle ilçe kaymakamlıklarınca denize girmek yasaklandı.
CANKURTAN EKİPLERİ UYARIYOR
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.