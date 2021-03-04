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Vali açıkladı! O kentte vakalar arttı!

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) risk grubunda 1 Mart günü orta grupta yer alan Malatya’da, son 3 günde vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu ifade ederek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı

ALARM! Son dakika: Malatya'da tehlikeli artış! Vali'den flaş açıklama
İHA

Normalleşme süreci nedeniyle yüzde 50 kapasite ile çalışmalarına izin verilen lokantalar, kafeler ve diğer işletmeler Malatya Valisi Aydın Baruş ve beraberindekiler tarafından denetlendi. Denetleme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Vali Baruş, Malatya’da son 3 günde vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu ifade etti.

"ESKİ GÜNLERE DÖNERİZ"

İHA'da yer alan habere göre, “Aralık-Ocak döneminde Malatya'da ciddi bir düşme oldu ve bu bizi rahatlattı. Ancak şöyle yanlış bir beklentiye girildi; nasıl olsa vaka sayıları düştü hasta sayılarımız düştü dolayısıyla biz normal hayatımıza kaldığı yerden devam edebiliriz. Kesinlikle bu düşünceye kapılmamız lazım yoksa eski günlere geri döneriz.

"MALATYA, ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALDI"

1 Mart'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu ve bu açıklamalar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'deki iller risk bakımından 4 gruba ayrıldı. Hepinizin bildiği gibi bu 4 grubun içerisinde Malatya orta risk grubunda yer aldı. 100 bin kişiye düşen bakan sayısı bakımından ve diğer ölçütler bakımından değerlendirme sonucu ve kabinede alınan kararlar çerçevesinde de bazı kısıtlamaların ilimizde kaldırılması kararı alındı.

"SICAKLIĞIN ARTMASI DIŞARI ÇIKILMASI"

2 Mart'tan itibaren bu kısıtlamaların kalkması tabii hepimizi sevindirdi hem esnafımız hem vatandaşımız biraz daha rahat hareket edebilme sosyal hayatını daha rahat devam ettirebilme açısından belirli imkanları kavuştu” diye konuştu.

Malatya'da vaka sayılarında son 3 günde ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Baruş, "İlimizde son 3 günde vaka sayılarında ciddi yükseliş var. Bu da şunu gösteriyor gerek havaların güzelleşmesi sıcaklığın artması münasebetiyle vatandaşlarımızın dışarıya daha fazla çıkması çocuklarımızın dışarıya daha fazla çıkması sonucu temas anlamında artış olması nedeniyle bu vaka sayılarındaki artışın oluştuğunu düşünüyoruz. Bu da bizi endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

"PAZAR GÜNLERİ SOKAĞA ÇIKAMAYIZ"

Baruş, "Eğer kısıtlama gelirse tekrardan pazar günleri sokağa çıkmak yasağı gelecek. Okullarımızda ara sınıflarda yani 5, 6, 7. sınıflar 9-10-11. sınıflar eğitimine tekrar devam edemeyecek, sadece 8 ve 12. sınıflar eğitim alabilecek ve ilkokullara diğer taraftan bazen tesisleri açılma izni verilmişti halı saha gibi tesisleri spor tesislerine onların tekrar kapanması ve 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza tekrar kısıtlama gelecek, tüm vatandaşlarımızın kurallara uyma konusunda duyarlı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

VAKA SAYISINA GÖRE BELLİ OLACAK

Covid-19 risk grubunda 1 Mart günü orta grupta yer alan Malatya’da önümüzdeki günlerde renk durumu vaka sayısına göre belli olacak.

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