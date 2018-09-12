Küçük Emrah, Küçük Ceylan, Küçük İbo... Bir döneme damga vuran çocuk şarkıcılardan bazıları.

O dönemin içinde yer alan bir diğer 'Küçük' şarkıcılardan olan Gaye Aksu da büyüdü. 13 yaşındayken çıkardığı 'Yaralı Kuş' ile oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aksu da büyüdükten sonra kariyerini müzikle devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde Türk halk müziği tarzındaki yeni tekli albümü 'Ayda Hüzün'ü çıkarmaya hazırlanan 33 yaşındaki Gaye Aksu, Kemal Başbuğ'un yönettiği türkünün klibi için kamera karşısına geçti.

Gaye Aksu, müziğin dışında başka hiç bir meslek düşünmediğini söylerken "Çocuk yaşlarımdan bu yana hayatımda sadece müzik var. Türk halk müziğine de pop müziği kadar ilgi duyulması gerekiyor. Çünkü türküler bizim kültürümüzü, değerlerimizi yansıtıyor" dedi.

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