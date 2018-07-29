Ataşehir Belediyesi'nin 5 yıl önce temelini attığı "Kemal Sunal Kültür Merkezi" bir türlü tamamlanamadı. Uzun süre plan değişikliği için uğraşan Ataşehir Belediyesi, yarım kalan inşaatı tamamlamak için 5. kez ihaleye çıkacak. Kültür merkezinin tamamlanması için açılan beşinci ihale 16 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak.



PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAYINCA...



Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Ataşehir Belediyesi 2013 yılında "İçerenköy Kapalı Pazar Alanı ve Belediye Hizmet Tesisleri" adı altında bir ihale açtı. Ancak söz konusu inşaatın yapılacağı parsel, imar planlarında pazar alanı olarak ayrılmıştı. Gerekli plan değişikliği yapılarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nden onaylatılmadan başlanılan inşaat yarım kaldı. 24 milyon 553 bin liraya ihale edilen inşaat, bodrum katı üzerine çıktığında İBB tarafından durduruldu. İBB'nin, plan değişikliği talebini üç kez kabul etmemesi nedeniyle Kültür Merkezi inşaatı 4 yıl adeta çürümeye terk edildi.

İBB Meclisi sonunda inşaatın tamamlanabilmesi için gerekli olan imar planı değişikliğini 2017 yılında kabul etti.



BEŞİNCİ İHALE



İlk başta kapalı pazar alanı ve belediye hizmet tesisleri olarak başlayan inşaat daha sonra Kemal Sunal Kültür Merkezi'ne dönüştürüldü. Plan değişikliğini onaylatan Ataşehir Belediyesi hemen bir keşif projesi hazırlattı. Hazırlanan keşif projesine göre, kültür merkezinin tamamlanması için yeniden ihale açıldı. 2018'in nisan, mayıs ve haziran aylarında tekrarlanarak açılan ihaleye teklif veren çıkmadı. Temmuz ayında yapılan ihale ise teklif veren firmanın iş deneyim belgesinin uygun olmaması nedeniyle iptal edildi. Ataşehir Belediyesi ihaleyi 5. kez tekrarlayacak. Yeni ihale 18 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak.



KEMAL SUNAL MÜZESİ



Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana inşa edilecek olan kültür merkezi, 3'ü bodrum olmak üzere 9 kat olacak. Kültür merkezinin giriş katında Kemal Sunal Müzesi yer alacak. Merkezde ayrıca 6 sinema salonu, çok amaçlı salon, tiyatro ve konferans salonu ve 3 bodrum katta otopark yer alacak.

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