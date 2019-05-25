Enis Yıldırım'ın haberine göre, Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında bin 700 askerle bir yandan operasyonları sürdürüyor bir yandan da gözaltındaki iki örgüt mensubunu verdiği bilgiler doğrultusunda sığınak ve depolar bulunuyor. Giresun’un Espiye İlçesi Seydi Köyü kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan İranlı terörist Behruz Dudkanlu’ya iki gün daha Gümüşhane kırsalında yer göstermesi yaptırılacağı öğrenildi.

KÜRTÜN’DE ÜÇ DEPO BULUNDU

İranlı terörist Behruz Dudkanlu, Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi Kızılali Dağı Bölgesinde birbirinden yaklaşık 50’şer metre uzaklıkta üç ayrı depoyu güvenlik güçlerine gösterdi. Mühimmat deposu ve yaşam malzemesi ve patlayıcı yapımında kullanılan 50 kg amonyum nitrat ele geçirildi. Depolarda ayrıca varis, hemoroid, mide, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar bulundu.

19 SİLAHLI SALDIRADA YER ALMIŞ

2015-2018 yıllara arasında Zeynel çevrim kodlu grupta yer aldığı belirlenen İranlı terörist Behruz Dudkanlu, Giresun, Gümüşhane ve Trabzon’da gerçekleştirdiği 19 saldırıda 10 şehit ve 18 yaralı olduğu ortaya çıktı. PKK terör örgütü içerisinde Zerdeş ve Zağros kodlu telsizleri kullandığını belirlenen İranlı terör örgütü üyesinin 2014 yılında bölgeye geldiği belirlendi. Bu arada Trabzon kırsalında bir depoda ele geçen tablet ve ajanda inceleniyor.

3 depoda ele geçirilenler tek tek listelendi. Listede gıda maddeleri, çok sayıda ve türde ilaç ve tütün bulunması dikkat çekti.