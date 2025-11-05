“O oda benim” davası Olay, Samsun'da meydana geldi. Samsun'da bir dairenin odası çalındı. Satın aldığı evin projede 2+1 değil de 3+1 olduğunu gören adam açtığı davayı kazandı. İade kararı çıkınca da duvarı yıktırıp odasını geri aldı.

