O Ses Türkiye yılbaşı özel programında şampiyon belli oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına bu yıl ünlü oyuncular, Survivor Gönüllüler yarışmacılara programa renk kattı. Yarışmacılar jüri üyelerini etkileyebilmek adına sahnede tüm hünerlerine sergiledi. Peki, "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kim kazandı? O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı kim şampiyon oldu, birinci belli oldu mu?" İşte detaylar...