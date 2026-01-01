O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kim kazandı? 2026 O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için heyecanlı bekleyiş başladı. Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, eğlenceli anlara sahne olan program, yılbaşı özel programı ile ekranlara gelecek. Bu yıl Hadise ve Murat Boz yanında jüri koltuğuna Gupse Özay ve Giray Altınok'un oturması bekleniyor. Programda konuklar kadar, O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı şampiyonu da merak konusu oldu. Peki, "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kim kazandı? O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı kim şampiyon oldu?" İşte 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel birincisi...
O Ses Türkiye yılbaşı özel programında şampiyon belli oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına bu yıl ünlü oyuncular, Survivor Gönüllüler yarışmacılara programa renk kattı. Yarışmacılar jüri üyelerini etkileyebilmek adına sahnede tüm hünerlerine sergiledi. Peki, "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kim kazandı? O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı kim şampiyon oldu, birinci belli oldu mu?" İşte detaylar...
O SES TÜRKİYE 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
O Ses Türkiye yılbaşı özel programı, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20:00'de TV8'de yayınlandı.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİSİ KİMLER?
Bu yıl Hadise ve Murat Boz yanında jüri koltuğunda Gupse Özay ve Giray Altınok yer aldı.
2026 O SES TÜRKİYE YILBAŞI'NA KATILAN KONUKLAR KİMLER?
Ava Yaman - "O Benim Dünyam" / "Ela Mana"
Rabia Soytürk - "Aldatıldık"
Serra Arıtürk - "Melankoli"
Pelin Akil - "Ya Sonra"
Feyza Civelek - "Kızılcıklar Oldu Mu"
Burak Yörük - "Yarim Yarim"
Cihan Ünal - "New York New York"
Ceren Benderlioğlu & Emir Benderlioğlu - "Her Şeyi Yak"
Zeynep Tuğçe Bayat & Cansel Elçin - "Palavra Palavra"
Mina Akdin & Beren Gençalp & Yade Arayıcı - "Delisin"
Survivor Gönüllüler (Kızlar) - "Ah Geceler"
Survivor Gönüllüler (Erkekler) - "Yıldızların Altında"
Toprak Razgatlıoğlu - “Çatma Yarim"
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KİM KAZANDI?
O Ses Türkiye kazananı Gupse Özay oldu.