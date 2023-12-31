O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Sarp Apak eşi Bengisu Apak kimdir?
Kavak Yelleri ve Avrupa Yakası dizileriyle ünlenen oyuncu Sarp Apak ve eşi Bengisu Apak bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olarak katılacak.
BENGİSU APAK KİMDİR?
Kavak Yelleri ve Avrupa Yakası dizileriyle ünlenen oyuncu Sarp Apak 2017 yılında Bengisu Uzunöz ile nikah masasına oturmuştu.
Bengisu Apak, Işık Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Bir süredir ünlü oyuncu Sarp Apak ile birlikte aşk yaşadı. Apple’da çalıştı ve ünlü oyuncu Sarp Apak ile Barcelona’da hayatını birleştirdi.
Ünlü oyuncu Sarp Apak ile Bengisu Apak çiftinin erkek bebeği dünyaya geldi. Çift bebeğe Güney adını verdi.