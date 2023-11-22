Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik O teröristler amansız takiple etkisiz!

        O teröristler 28 gün süren amansız takiple etkisiz hale getirildi!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önceki gün yeşil kategoride yer alan Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve gri kategorideki 'Kurtay Şerzan' kod adlı PKK'lı terörist Hayrettin Güneş adlı teröristin Erzincan'da etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonun detayları da ortaya çıktı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 22.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        O teröristler amansız takiple etkisiz!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tunceli Ovacık'ın Doludibek kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Komandoların SİHA ve Atak helikopterleri desteğinde düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

        Habertürk’ten Sırrıberk Arslan’ın haberine göre yapılan operasyon öncesinde de 2 teröristin bölgeden kaçtığı belirlendi.

        AMANSIZ TAKİP BAŞLATILDI

        Bu tespit üzerine Şahinler ve Yavuzlar adlı JÖH timlerinden oluşan 12 ayrı tim Erzincan ile Pülümür bölgelerine doğru arazi arama- tarama yaparak teröristlerin peşine düştü. Buna göre 2 erkek teröristtin Erzincan istikametine doğru kaçtığı belirlendi. Bu tespit sonrası Erzincan İl Jandarma komutanlığı "Kahramanlar-28 adlı Operasyonu" düzenledi.

        ÇEMBER HER GEÇEN GÜN DARALDI

        Teröristlerin Kemah kırsalına geçiş yaptıkları belirlenince özel birlikler bölgeyi geniş bir çembere aldı. İHA’ların desteğinde komandolar çemberi her gün biraz daha daralttı ve 28 gün süren amansız takip sonucu Jandarma Uzman Çavuşlar Burak Tortumlu-Mesut Ardıç ve İsmail Yüksel’in katilleri olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

        TUNCELİ KIRSALINDA PKK’LI TERÖRİST KALMADI

        Güvenlik güçlerinin amansız mücadelesiyle terör örgütü büyük bir darbe daha aldı. PKK’nın sözde Dersim eyalet yapılanması olarak adlandırdığı ve yıllarca kamp alanı olarak kullandığı Tunceli dağlarının bu son operasyonla birlikte PKK'dan tamamen temizlendiği de öğrenildi.

        10 yıl önce bölgede 2 binden fazla olduğu belirtilen teröristlere yönelik yaklaşık 3 bin operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda kırmızı kategoride (5) yeşil kategoride (16) turuncu kategoride (21) mavi kategoride (24) ve gri kategorilerde (63) terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Yunus Babayiğit’in 14 yıldır Hayrettin Güneş'in ise 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olduğu ve Suriye ile Irak’ın kuzeyi ve Türkiye’nin doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi kırsalında silahlı örgütsel faaliyette bulundukları da belirlendi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüm iddiası
        Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüm iddiası
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        4 günlük ateşkes sonrası Biden yönetiminde yeni endişe
        4 günlük ateşkes sonrası Biden yönetiminde yeni endişe
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi