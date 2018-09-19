Artık yeni kahramanlar yetiştiriyor

Mardin'de iki yıl önce teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlatılması sonucu yaralanarak gazi olan Yarbay Necmettin Tetik, görevini jandarmanın operasyonel birliklerinden Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında "Eğitim Öğretim Başkanı" olarak sürdürüyor.

Silopi'de küçük bir çocuğun ellerini nefesiyle ısıttığı anın fotoğrafıyla hafızalara kazınan Tetik o anları unutamıyor...

A.A'nın haberine göre, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında "Eğitim Öğretim Başkanı" olarak görev yapan Jandarma Yarbay Necmettin Tetik şöyle konuştu: "28 yıllık mesleki geçmişimin büyük bir kısmını komanda ve özel harekat birliklerinde tamamladığım için edindiğim tecrübeleri genç ve yeni silah arkadaşlarıma aktarmak amacıyla burayı tercih ettim"

Silopi'de küçük bir çocuğun ellerini nefesiyle ısıttığı anın fotoğrafıyla hafızalara kazınan Tetik, o anları unutamadığını söylerken; 'Bir çocuğun üşüdüğünü ve üstünde doğru düzgün kışlık elbise olmadığını gördüm. Kendi çocuklarım gözümün önüne geldi. Ellerini tutarak nefesimle ısıttım. Korkmuş, tedirgin olmuş çocuğun gözlerinde bir gülümseme, tebessüm gördüm, çok mutlu oldum' dedi.

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