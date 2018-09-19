Artık yeni kahramanlar yetiştiriyor

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O yarbay yeni kahramanlar yetiştiriyor

Mardin'de iki yıl önce teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlatılması sonucu yaralanarak gazi olan Yarbay Necmettin Tetik, görevini jandarmanın operasyonel birliklerinden Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında "Eğitim Öğretim Başkanı" olarak sürdürüyor. Silopi'de küçük bir çocuğun ellerini nefesiyle ısıttığı anın fotoğrafıyla hafızalara kazınan Tetik o anları unutamıyor...

19.09.2018 - 10:32 | Güncelleme: AA

Mardin'de iki yıl önce teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlatılması sonucu yaralanarak gazi olan Yarbay Necmettin Tetik, görevini jandarmanın operasyonel birliklerinden Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında "Eğitim Öğretim Başkanı" olarak sürdürüyor.

Silopi'de küçük bir çocuğun ellerini nefesiyle ısıttığı anın fotoğrafıyla hafızalara kazınan Tetik o anları unutamıyor...
A.A'nın haberine göre, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında "Eğitim Öğretim Başkanı" olarak görev yapan Jandarma Yarbay Necmettin Tetik şöyle konuştu: "28 yıllık mesleki geçmişimin büyük bir kısmını komanda ve özel harekat birliklerinde tamamladığım için edindiğim tecrübeleri genç ve yeni silah arkadaşlarıma aktarmak amacıyla burayı tercih ettim"

Silopi'de küçük bir çocuğun ellerini nefesiyle ısıttığı anın fotoğrafıyla hafızalara kazınan Tetik, o anları unutamadığını söylerken; 'Bir çocuğun üşüdüğünü ve üstünde doğru düzgün kışlık elbise olmadığını gördüm. Kendi çocuklarım gözümün önüne geldi. Ellerini tutarak nefesimle ısıttım. Korkmuş, tedirgin olmuş çocuğun gözlerinde bir gülümseme, tebessüm gördüm, çok mutlu oldum' dedi.

 

 

 

 

 

 

 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 7 dakika önce
    Yüreği asker gönlü asker gerçek koruyucu karekterin merhametli asker evlatların ve bu dua ya amin diyen cümlemizin evlatları dara düşmesin ellere dert görmesin
  • Misafir 13 dakika önce
    Adamsin allah senin gibi insanlar versin bu milletin sırtı yere gelmez
  • Misafir 16 dakika önce
    Allah sana ve ailene uzun ömür versin yiğit insan ... Allah tüm askerimizi polisimizi esirgesin
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